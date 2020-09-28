نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. مدرب بوكا جونيور يقترب من خلافة فايلر في المقال التالي
ودخل الارجنتيني رودولفو أروابارينا ترشيحات تدريب الأهلي حال رحيل فايلر، والذي سبق له تدريب بوكا جونيورز وشباب الأهلي الاماراتي وعدد من الأندية العربية خلال السنوات الماضية.
وفي حال الاتفاق مع المدرب الأرجنتيني، سيتواجد داخل صفوف القلعة الحمراء، من أجل توليه المهمة بجهاز معاون بالكامل ويضم من بينه مدرب حراس مرمى وهو ما يعني عدم استمرار ميشيل في هذه الحالة في منصبه.
واقترب السويسري رينيه فايلر من الرحيل عن منصبه في القلعة الحمراء، بسبب ظروف أسرية تمنعه من البقاء في القاهرة.
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