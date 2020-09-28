نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يفجرها: البلايلي يقترب بشدة من الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، عن مفاجأة كبيرة بشأن مفاوضات االأهلي مع يوسف البلايلي.
وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" البلايلي سيكون مفيد للنادي الأهلي، كما تألق كثيرا في منتخب الجزائر وكان أحد نجوم أمم إفريقيا 2019".
وتابع:" البلايلي لاعب يليق بالنادي الأهلي، وفي حالة ضمه سيكون إضافة كبيرة".
وحول موقف علي معلول، قال:" بيراميدز قام بجس نبض اللاعب، وبالتحديد عمرو بسيوني مدير التعاقدات، الذي اتصل باللاعب".
وأكد:" عقد معلول بدون شروط جزائية، ولكن اللاعب أبلغهم بأنه متعاقد مع النادي الأهلي، وبيراميدز يسعى بكل قوة للتعاقد معه، ورصدوا مبلغ كبير للتعاقد معه".
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