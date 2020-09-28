طارق يحيى: أقسم بالله لاعيبة الزمالك مش قادرة تمشي

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أحمد جودة - القاهرة - يرى طارق يحيى المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك أن البعض لا يهمه سوى مصلحته الشخصية ويتجاهل مصلحة منتخب مصر.
وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الرجاء والوداد لعبوا مباريات في الدوري المغربي، وهي آخر سيخوضها الناديين حتى خوض مباراتي الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا".
وأضاف:" يجب تأجيل مباريات الأهلي والزمالك لإراحة اللاعبين، والبعض يتجاهل منتخب مصر تماما، لا أحد يفكر تماما في تجهيز اللاعبين الدوليين، بعض المنتخبات تخوض مباريات دولية ودية، في الأجندة الدولية".
وأكمل: "الهدف حاليا هو إنهاء الدوري المصري، وليس منتخب مصر، كان يجب إراحة اللاعبين".
وأردف: "أقسم بالله لاعبي الزمالك مش قادرين يمشوا، وإصابات في الأهلي مثل رامي ربيعة، فهل ينتظر اتحاد الكرة حتي يسقط اللاعبين تماما قبل المواجهات الإفريقية".
وختم:" أنا موجود حاليا في قطاع الناشئين بنادي الزمالك، وأباشر مهام عملي بشكل طبيعي".
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