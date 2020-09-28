نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوة جديدة تقرب مبابي من ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، أن النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، سيتخذ خطوة جديدة في مشوار سعية للانتقال لصفوف فريق ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ويرغب ريال مدريد في التعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، ما يجعل مبابي يؤجل أي شئ خاص بتجديد عقده مع الفريق الباريسي.

وبحسب صحيفة "ABC" الإسباني، فإن مبابي قرر أن يتحدث مع ناصر الخليفي، مالك نادي باريس سان جيرمان، عن رعبته في الرحيل الصيف المقبل، وعدم تجديد عقده مع الفريق.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان في صيف عام 2022.

ويريد مبابي تحقيق حلمه والانتقال لصفوف ريال مدريد، والتدرب تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي.