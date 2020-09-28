نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من "ألكسندر" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - صرف رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني عن ضم لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان الإيطالي وممفيس ديباي مهاجم ليون الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويبحث رونالد كومان عن حل لأزمة رحيل لويس سواريز المهاجم الأساسي الذي انتقل إلى أتلتيكو مدريد وتألق في أول لقاء وذلك ينوي كومان الاعتماد على أنطوان جريزمان في هذا المركز ويكون الدنماركي مارتين برايثوايت بديله.
وكشفت شكبة بي إن سبورتس عن أن كومان قد يتجه إلى التعاقد مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق مهاجم فريق ريال سوسيداد بعد تطور مستوى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا وقيمته التسويقية لا تتعدى 22.5 مليون يورو.
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