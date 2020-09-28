نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود بعد قليل ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل سموحة كلا من :- حراسة المرمى : الهاني سليمان خط الدفاع : أحمد جمال - رجب نبيل - محمد عبد المنعم - محمد الترهوني خط الوسط : أحمد حمص - حليمو - ناصر ماهر - محمد نادي خط الهجوم : ديريك نيسيبامبي - حسام حسن. البدلاء :- عمر صلاح - محمود معاذ - السيد فريد - أحمد حسن مكي - كريم يحيى - شريف - محمد كوفي - محمد طلعت.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحمد سامي يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود في الدوري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.