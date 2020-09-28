شكرا لقرائتكم خبر عن الكمامة الطبية شرط الكاراتيه لدخول الحكام والمدربين للملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل اتحاد الكاراتيه خطاباً إلى الفروع ومناطق اللعبة على مستوى الجمهورية، يحذر فيه من عدم ارتداء الكمامة الطبية والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتم تحذير المناطق والحكام والمدربين وأعضاء لجنة المسابقات أيضا بضرورة ارتداء الكمامة، ومنع الاتحاد دخول الملاعب بدونها، حيث لن يسمح بنزول الملعب إلا لمن يرتدى الكمامة الطبية.

وكان مجلس إدارة الاتحاد قد شهد الأدوار التمهيدية لبطولة الجمهورية بالإسكندرية، وكذلك بالمنوفية، والتى تستضيف منافسات قطاع وسط وغرب الدلتا، وبطولة قطاع القناة والتى أقيمت ببورسعيد بالمدينة الرياضية، وتلاحظ خلال الزيارة عدم ارتداء الكمامة للبعض و هو ما جعل الاتحاد ينوه على ضرورة ارتدائها والتحذير بالحرمان من نزول الملعب بدونها.

وينظم الاتحاد الأوكرانى للكاراتيه معسكرا دوليا للاعبى منتخبات الكبار والشباب والناشئين خلال نوفمبر المقبل على أن تستضيفه مصر بمشاركة مختلف دول العالم، حيث تلقى الاتحاد المصرى خطابا من نظيره الاوكرانى بتنظيم المعسكر، و المقرر أن يقام فى الفترة من 10 إلى 20 نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، ناشئين و كبار وشباب، وجاء فى الخطاب ان تفاصيل المعسكر سيتم نشرها بموقع الاتحاد الدولى للعبة، مع مطالبة الاتحاد المصرى بوضع المعسكر ضمن خطة المنتخبات الفترة المقبلة، على أن يشارك بعدة منتخبات فى فعاليات المعسكر و الذى يستمر 10 أيام .