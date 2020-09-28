كريم العراقي يعود لحسابات الزمالك

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن كريم العراقي ظهير أيمن المصري البورسعيدي عاد لحسابات نادي الزمالك.
وقال في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:" الزمالك في حاجة لضم العراقي، وهو لاعب مميز وظهر بشكل جيد مع منتخب مصر الأوليمبي".
وارتبط اسم العراقي بالزمالك، في فترة سابقة، بعد تألق اللاعب اللافت في بطولة الأمم الإفريقية، تحت 23 عامًا، التي أقيمت بمصر العام الماضي.
وقام مسؤولو الزمالك بعرض اللاعب على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للفريق، إلا أنه رفض الفكرة تمامًا.
وعاد اللاعب لحسابات الزمالك مجددًا، بعد التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو خلفا لكارتيرون، والذي سيكمل مشوار الأبيض في بطولة دوري أبطال إفريقيا في أكتوبر المقبل.
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