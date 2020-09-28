أحمد سامى يعلن تشكيل سموحة لمواجهة حرس الحدود

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، بعد قليل على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.
ومن المقرر أن يخوض سامي، اللقاء بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: الهاني سليمان
خط الدفاع: محمد الترهوني، محمد عبد المنعم، رجب نبيل، أحمد جمال
خط الوسط: محمد نادي، أحمد حمص، شريف رضا .
خط الهجوم: ناصر ماهر، حسام حسن، ديريك تسمبابي
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