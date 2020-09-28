هاني حتحوت يكشف اسم المدرب الأقرب للأهلي بعد رحيل فايلر

فجر الاعلامي هاني حتحوت مفاجاه حول المدرب الاهلي الجديد بعد رحيل فايلر .
وغرد هاني حتحوت " من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر : " ارتفاع أسهم الأرجنتيني رودولفو أروابارينا لتولي تدريب الأهلي خلفا للقريب من الرحيل رينيه ڤايلر ومازالت هناك أسماء مطروحة، لكن أروابارينا قريب حاليا " .
ويواجه النادى الأهلي مأزقا كبيرا قبل انطلاق منافسات الدور نصف النهائى من بطولة دورى أبطال افريقيا أمام الوداد المغربى بسبب عدم اتضاح مصير المدرب السويسرى رينيه فايلر مع الفريق حتى الآن .
يذكر ان النادي الأهلي حسم لقب بطولة الدوري قبل 7 جولات من نهاية المسابقة .
ويستعد الأهلي لمواجهة الترسانة يوم الأربعاء المقبل فى دور الـ 16 لمسابقة كأس مصر .
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