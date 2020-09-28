نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الجولة الثانية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقتربت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021 من الانتهاء وذلك بأخر مباراة متبقية في الجولة بين بولونيا وبارما والتي ستلعب اليوم الإثنين 28 سبتمبر في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة.
ولعبت أمس الأحد 27 سبتمبر خمسة مباريات ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز وكانت أهمها مباراة نادي يوفنتوس ضد نظيره نادي روما والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق ومباراة نابولي وجنوي والتي انتهت بفوز الأول بسداسية نظيفة.
وفيما يلي حدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – نابولي – 6 نقاط
2 – ميلان – 6 نقاط
3 – هيلاس فيرونا – 6 نقاط
4 – ساسولو – 4 نقاط
5 – يوفنتوس – 4 نقطة
6 – أتالانتا – 3 نقطة
7 – لاتسيو – 3 نقطة
8 – إنتر ميلان – 3 نقطة
9 – بينيفينتو – 3 نقطة
10 – فيورنتينا – 3 نقطة
11 – جنوى – 3 نقطة
12 – كالياري – 1 نقطة
13 – روما – 1 نقطة
14 – أودينيزي – 0 نقطة
15 – بولونيا – 0 نقطة
16 – بارما – 0 نقطة
17 – سبيزيا – 0 نقطة
18 – تورينو – 0 نقطة
19 – سامبدوريا – 0 نقطة
20 – كروتوني – 0 نقطة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل انتهاء الجولة الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.