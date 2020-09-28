نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن مدة غياب توني كروس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني مدة غياب نجمه توني كروس بعد إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية للقدم الأيسر.
وغاب توني كرويس عن لقاء ريال بيتيس الذي أقيم السبت الماضي وحقق فيه حامل اللقب الفوز الأول له هذا الموسم.
أكد ريال مدريد على موقعه الرسمي، أن اللاعب سيغيب لمدة أسبوعين لأنه مازال في فترة التأهيل الطبي بعيدا تماما عن التدريبات الجماعية للفريق الإسباني.
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