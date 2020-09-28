شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو يغير طريقة لعب الإسماعيلى أمام الطلائع ويدفع بـ"ليبرو" ومهاجم وحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفنى للإسماعيلى، بقيادة البرازيلى هيرون ريكاردو، على مواجهة طلائع الجيش بليبرو صريح أمام حارس المرمى هو محمود عبد العاطى دونجا، وأمامه أربعة مدافعين وأمامهم أربعة لاعبين فى خط الوسط ومهاجم وحيد، فى محاولة لإيقاف مسلسل نزيف النقاط ومواجهة الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى المباريات الأخيرة للدراويش.

ويستضيف طلائع الجيش نظيره الإسماعيلى فى الخامسة والنصف عصر اليوم، الاثنين، باستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما خسر الدراويش من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويحتل طلائع الجيش المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعدما لعب 29 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 13 وخسر 9 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً، فيما يحتل الإسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة بعدما لعب 28 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 7 وخسر 13 لقاءً وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً ولا يزال لديه لقاء مؤجل مع المصرى البورسعيدى.

من جانبه طالب عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش لاعبيه باستعادة نغمة الانتصارات لتحقيق فوز يضمن بقاء الفريق بالممتاز قبل ضغوط الأسابيع الأخيرة للمسابقة، وفى المقابل يسعى البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى لإيقاف مسلسل نزيف النقاط الذى يطارد فريقه الذى تلقى 13 هزيمة ليدشن الموسم الأسوأ له فى التاريخ.