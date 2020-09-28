س و ج.. كل ما تريد معرفته عن المتحف الجديد باتحاد الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تحويل مدخل مقر الجبلاية بالجزيرة إلى متحف يحوى مقتنيات نجوم الكرة وصور تخليد إنجازات النجوم والمدربين الذين حققوا بطولات للكرة المصرية على مدار السنوات الماضية، وهو ما يثير العديد من التساؤلات.س: كيف جاءت فكرة تحويل مدخل الجبلاية إلى متحف رياضى؟
س: كيف تم تنفيذ الفكرة؟
ج: جاءت الفكرة بعد قرار اتحاد الكرة مؤخرا بتكريم محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول الإنجليزى، ومطالبة بعض الأصوات بتخليد إنجازاته مع المنتخب ومع ناديه فى مبنى اتحاد الكرة، لذا قررت اللجنة الخماسية تحويل المدخل إلى متحف يخلد بطولات المنتخبات واللاعبين الدوليين.
وضعه فى المتحف بخلاف الكؤوس؟
ج: تم الاتفاق مع إحدى الشركات، وكانت البداية بجمع الكؤوس التى توج بها منتخب مصر فى بطولات أمم أفريقيا وتم جمع الكؤوس الوجودة، حيث اكتشفت اللجنة اختفاء بعض الكؤوس بعد حادث الحريق الشهير، وتم تخصيص مكان للكؤوس الموجودة.س: وماذا تم
س: وكيف تم تخليد بطولات المنتخبات؟
ج: تم وضع أسماء أساطير نادى المائة على جدران اتحاد الكرة، وعلى رأسهم حسن الشاذلى والسيد الضظوى ومصطفى رياض وجمال عبد الحميد ومحمود الخطيب وعبد الله السعيد وغيرهم.
س: وماذا تكلف هذا المتحف؟
ج: تم تخليد إنجازات المنتخب، خاصة فى الفترة الذهبية فى عهد حسن شحاتة بوضع صور المنتخب فى 2006 و2008 و2010 على جدران اتحاد الكرة، وكذلك فى عهد محمود الجوهرى وكذلك مختلف المنتخبات، سواء الشباب أو الناشئين أو الأولمبى، بحيث يتم تخليد كل الإنجازات وأصحابها.
ج: أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة أن تكلفة تحويل مدخل اتحاد الكرة إلى متحف لم تتخط الـ100 ألف جنيه.
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