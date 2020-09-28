شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يمنح لاعبي الأهلي إجازة 48 ساعة أثناء سفره لسويسرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، لاعبى فريقه إجازة من التدريبات بعد مواجهة الترسانة الأربعاء المقبل فى كأس مصر، وبالتحديد الخميس، على أن يتوجد اللاعبون فى مقر النادى الجمعة لإجراء مسحة كورونا استعداداً لمواجهة المقاولون فى بطولة الدورى العام، ويتدرب الأهلى السبت تحت قيادة الجهاز المعاون لفايلر، على أن يتوجه المدرب السويسرى بعد عودته من المطار للملعب مباشرة لتولى القيادة الفنية للفريق فى مواجهة الذئاب.

وحجز رينيه فايلر تذكرة السفر لمسقط رأسه سويسرا الأربعاء المقبل بعد انتهاء مباراة فريقه أمام الترسانة فى بطولة كأس مصر مباشرة، وخضع فايلر لتحليل كورونا اليوم خاصة أن ورقة التحليل تعد من ضمن الشروط الملزمة للسفر لأوروبا فى الوقت الحالي.

وأنهى مسئولو النادى الأهلى كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للابقاء على السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق حتى نهاية بطولة دورى ابطال أفريقيا، ووافقت إدارة الأهلى على 3 شروط وضعها فايلر لتوقيع عقد جديد لمدة شهر واحد، لكى يتمكن من قيادة الفريق فى البطولة الأفريقية، الأول سفره لقضاء إجازة فى سويسرا بعد مباراة الترسانة فى الكأس على أن يوقع العقد هناك مع محاميه الخاص، الثانى تقاضى راتب الشهر مقدما والثالث الحصول على مكافأة الدورى المقدرة بشهرين من راتبه الذى يقدر ب200 الف دولار شهرياً، مما يعنى أن إدارة الأهلى مطالبة بتحويل مبلغ 600 ألف دولار فى حساب فايلر قبل توقيعه العقود، إلا أن تأخر المدرب السويسرى جعل الإدارة الحمراء تفكر جدياً فى فسخ العقد من طرف واحد فى الأول من أكتوبر المقبل.