شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يطالب الجونة باستمرار رضا شحاتة.. ويؤكد: نقلة تنتظر فايلر مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اتحاد الكرة لابد أن يؤجل مواجهة الزمالك وسموحة بكأس مصر للموسم الجديد، لمنح الفرصة للفريق الأبيض للاستعداد لمواجهة الرجاء المغربى، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "مش لازم ماتش الكأس بين الزمالك وسموحة يتلعب دلوقتى، ممكن يترحل للموسم الجديد عشان الزمالك عنده مباريات صعبة محلية وأيضاً مباراة الرجاء المغربى".

وعن فايلر مدرب الأهلى قال حازم إمام، "لو استمر مع الاهلى وحصد لقب دورى أبطال أفريقيا ستكون نقلة مختلفة تماماً فى مسيرته، التتويج الأفريقى سيكون سبباً فى مجد كبير له بالوطن العربى وأفريقيا."

وعن فريق الجونة قال الثعلب الصغير، "رضا شحاتة لازم يكمل فى تدريب الجونة، فى كل مرة تتاح له الفرصة يتألق، نفسى مسئولى الجونة يسيبوه يكمل وبلاش مدربين أجانب، لو رضا شحاتة مع الجونة من أول الموسم كان زمانهم فى المركز الخامس، الفريق قدم مباراة عالمية أمام الزمالك، عنده محترفين مميزين للغاية، وبجد مليون علامة استفهام على وضعه الحالى بجدول الدورى رغم كل هذه الإمكانيات".

وحقق الزمالك فوزًا صعبًا على الجونة بنتيجة 4 / 3 فى اللقاء الذى جمعهما مساء أمس، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، تقدم الجونة عن طريق ولتر بواليا فى الدقيقة 14، ثم أحرز أحمد سيد زيزو هدف التعادل فى الدقيقة 39، وبعدها أحرز يوسف أوباما الهدف الثانى فى الدقيقة 56، قبل أن يضيف محمود علاء الثالث من ركلة جزاء فى الدقيقة 65، وعاد ولتر بواليا لتقليص الفارق بتسجيل الهدف الثانى للجونة فى الدقيقة 76، وفى الدقيقة 79 سجل لؤى وائل هدف التعادل للجونة، وفى الدقيقة 90+3 سجل محمود علاء الهدف الرابع لفريقه من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 58 فى المركز الثانى، فيما تجمد رصيد الجونة عند النقطة 31 فى المركز الثالث عشر.