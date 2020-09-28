كل سنة وأنت طيب يا أسطورة.. مصطفى شوبير يهنئ والده بعيد ميلاده.. شاهد

هنأ مصطفى شوبير والده الاعلامي احمد شوبير بعيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

ونشر مصطفى شوبير صورة تجمعه مع والده عبر تويتر وكتب على الصورة: "كل سنة وانت طيب يااسطورة".

يحتفل الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، اليوم الإثنين، بعيد ميلاده الـ "60"، فهو من مواليد 28 سبتمبر 1960.

ولقب شوبير بـ"أيوب الكرة المصرية" بعد سلسلة من الإنجازات سجلها بتاريخ الأهلي ومنتخب مصر بعد فترة صبر طويلة، وانضم أحمد عبد العزيز شوبير إلى الأهلي قادمًا من نادي طنطا عام 1977م، واستطاع الوصول للفريق الأول للقلعة الحمراء عام 1984 ليكون الحارس الثالث للفريق، فى ظل وجود إكرامي الشحات والراحل ثابت البطل.

وظل شوبير الحارس الثالث للفريق أكثر من سبعة أعوام، وعُرض عليه الانضمام للعديد من الأندية، لكنه رفض التخلى عن الفانلة الحمراء، ويعد شوبير ثانى أكثر حراس الأهلى مشاركة فى المباريات، وأحد أكثر عشرة لاعبين فى تاريخ الأهلى من حيث المشاركة حيث لعب "317" مباراة منها "222" مباراة فى الدورى لعب منها "209" مباريات كاملة حقق خلالها "132" كلين شيت واهتزت شباكه "97" مرة، كما شارك فى "32" مباراة فى كأس مصر لم يخسر أى مباراة عبر تاريخه، وشارك فى "50" مباراة أفريقية، ومباراة أفرو اسيوية، و "12" مباراة عربية