زيادة استثنائية.. الاتحاد الدولى يعدل عدد اللاعبين فى قوائم منتخبات مونديال اليد 2021 بمصر

قرر الاتحاد الدولى لكرة اليد زيادة عدد اللاعبين المسموح بهم لكل منتخب فى بطولة العالم القادمة بمصر وسيسمح لكل فريق بـقيد 20 لاعبًا بدلًا من 18 في القائمة النهائية مع تسجيل 16 لاعبا في المباراة.

يأتى هذا الإجراء لزيادة أعداد المنتخبات المشاركة بمجموعة أكبر من اللاعبين حيث سيكون لديها المزيد من اللاعبين البدلاء في حالة حدوث أي مشكلة صحية لاى لاعب.

وقرر الإتحاد الدولي تطبيق هذا القرار بزيادة عدد اللاعبين على هذه النسخة فقط من بطولة العالم السابعة والعشرين للرجال لكرة اليد التي تستضيفها مصر.

وعلى الجانب الأخر ، يلعب فريق الزمالك اليوم أولي مبارياته في دوري المحترفين بعد فترة توقف إستمرت أكثر من مائتي يوم بسبب جائحة كورونا .

ويستضيف الزمالك متصدر جدول الدوري حتي الأن منافسه سموحه علي ملعبه بميت عقبة في الساعة السادسة مساء ويسبقها مباراة دوري المرتبط لمواليد ٢٠٠٠ في الرابعة عصرا وهي المباراة المؤجلة من أمس لمنح لاعبي الزمالك مزيد من الراحة بعد معسكر منتخب مصر الثالث بالغردقة الذي انتهي منذ أيام قليلة ضمن إستعدادات الجهاز الفني للفراعنة بقيادة الأسباني روبيرتو جارسيا لخوض غمار منافسات بطولة العالم للرجال التي تنظمها وتستضيفها مصر خلال الفترة من ١٣ وحتي ٣١ من يناير العام القادم .

ويواجه بترول أسيوط منافسه هيليوبوليس والجزيرة أمام أسيوط الرياضي في التوقيت نفسه وذلك بالمجموعة الأولي .

وفِي المجموعة الثانية يلعب الأوليمبي مع الشمس وأصحاب الجياد مع بورسعيد