نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصطفى محمد يطلب من إدراة الزمالك الموافقة على احترافه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق نادي الزمالك، مصير النجم مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مصير مصطفى محمد مع الزمالك

وتمسك مصطفى محمد، مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، بالاحتراف الخارجي بعدما تلقى أكثر من عرض أوروبي، آخر من فنربخشة التركي.

من جانبه طلب مصطفى محمد من أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء، بضرورة الموافقة على احترافه الخارجي بعد بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

الجدير بالذكر أن مسؤولي الزمالك، رفضوا انتقال مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروي الأول للفريق التركي في الميركاتو الصيفي.