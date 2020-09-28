شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتسلح بـ11 انتصار قبل مواجهة تماسيح النيل الليلة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض أسوان مباراة مهمة مع المصرى البورسعيدى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء ممتع كروياً، يدخله تماسيح النيل بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الجونة بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة، بينما تعادل المصرى البورسعيدى مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق في نفس الجولة.

*ترتيب أسوان والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويحتل أسوان المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 40 هدفاً فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبوه 25 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازالت لديه مباراتان مؤجلتان مع الاتحاد السكندرى والاسماعيلى.

*تاريخ مواجهات اسوان والمصرى البورسعيدى

تاريخيا، التقى الفريقان من قبل في 19 مباراة سابقة، شهدت تفوقا ملحوظا للمصري بتحقيق 11 فوزا مقابل فوزين فقط لأبناء الجنوب، وسيطر التعادل على ستة مواجهات منها مباراة فقط سلبية.

حافظ المصري على شباكه نظيفة في 7 مباريات حيث لم تهتز شباكه سوى 20 مرة مقابل 34هدفا لأسوان الذى فشل في التسجيل في 3 مباريات.

التقى الفريقان لأول مرة موسم 90/1991، وبالتحديد في الثامن ديسمبر 1990 في الاسبوع الثاني عشر ببورسعيد وفاز المصري 4/1، قص محمود المشاقي الأهداف في الدقيقة 24 من ضربة جزاء، وفى الشوط الثاني أضاف السنغالي لامين بوب وعلى السعيد ومصطفى أبوالدهب ثلاثة أهداف أخرى، قبل ان يسجل مصطفى النجار هدف حفظ الوجه للصعايدة قبل النهاية بعشر دقائق، وفى الدور الثاني في 31 مايو 1991، تعادل الفريقان في الجنوب بهدف لكل فريق تقدم محمد رجب لأصحاب الارض في الشوط الثاني، وتعادل طلعت منصور للضيوف بعدها بعشر دقائق .

وبعد غياب 4 سنوات عاد أسوان مجددا وتبادل الفريقان الفوز، في الدور الأول فاز المصري بملعبه بهدفين مقابل هدف، وأهدر اسوان ضربة جزاء، وفى الدور الثاني حقق أسوان أول فوز لها على المصري في 21 مارس 1995، في اللقاء المؤجل من الاسبوع الخامس عشر بهدف سجله عبد الناصر عباس في الشوط الثاني.

وفى موسم 96/1997 فجر أسوان كبرى المفاجآت والحق بالمصري هزيمة نكراء هو الفوز الأعلى لأسوان في تاريخه بخماسية نظيفة في الأسبوع الثاني عشر بأسوان في 25 اكتوبر 1996، وسجل خماسية ابناء الصعيد عماد شاكر هدفين، ومحمد محمود، وزيزو، وعماد النحاس هدفا وهو أخر فوز للمصري كان منذ اكثر من 20 عاما .

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق سجل ثنائية المصرى عمرو موسى من ركلتى جزاء وأهدر سعيدو سنبورى ركلة أخرى ، وسجل ثنائية زهرة الجنوب محمد جابر من ركلة جزاء وفادى فريد ، فى اللقاء الذى جمع الفريقين على ستاد السويس بالجولة 13 للمسابقة فى 16 يناير 2020

*كشرى يبحث عن استعادة الانتصارات وماهر يطالب بإيقاف الاخطاء الدفاعية

وطالب أحمد كشرى المدير الفني لأسوان لاعبيه بإستعادة الانتصارات لتأكيد مسألة بقاؤهم في الدوري والتي لاتزال في إحتياج لأربعة نقاط أخرى من المباريات المقبلة ، في المقابل شدد على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى على لاعبيه ضرورة تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التي تكلفهم خسارة نقاط مهمة .

*التشكيل المتوقع لأسوان والمصرى البورسعيدى

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام المصرى مكونا من :"مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".

ويبدو التشكيل المتوقع للمصرى أمام أسوان مكونا من :"أحمد مسعود -كريم العراقي - فريد شوقي - محمد جابر - عبد الرحمن زين -إيزي إيميكا - حسن علي - مفتاح طقطق - عمرو موسى - أحمد عادل ميسي - محمود وادي".