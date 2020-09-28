7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، وليد سليمان يغيب عن الأهلي أمام الترسانة فى الكأس، واتحاد الكرة يجهز دورة ودية بمصر للمنتخب الأوليمبى قبل السفر لطوكيو .

وليد سليمان يغيب عن الأهلي أمام الترسانة فى الكأس

تأكد غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الترسانة فى كأس مصر، المحدد لها مساء الأربعاء المقبل، واشتكى وليد سليمان من آلام بسبب كدمة فى الضلوع قبل انطلاق المران الصباحي للفريق الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وخضع وليد سليمان للفحص قبل انطلاق المران، وقرر الجهاز الطبى منحه راحة حتى يتعافى من الكدمة، واكتفى سليمان بأداء تدريبات بدنية واستشفائية فى "الجيم"، ولم يشارك فى المران الجماعى للفريق.

اتحاد الكرة يجهز دورة ودية بمصر للمنتخب الأوليمبى قبل السفر لطوكيو

يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، إقامة دورة ودية للمنتخب الأوليمبى بقيادة شوقى غريب فى التوقفات المقبلة يتم التنسيق لها حاليا من أجل تجهيز بطل افريقيا تحت 23 سنة لأولمبياد طوكيو 2021 التي تقام في يوليو المقبل، وكان شوقي غريب سبق وحدد خوض بعض المباريات التي سيخوضها الفترة المقبلة وطلب مواجهة منتخبات أوروبية قوية مثل اسبانيا الي جانب مواجهة الأرجنتين و البرازيل بعد تلقيه عروض منهم قبل فترة كورونا وما زالت هذه العروض متواجدة حتي الان إلي جانب وجود عرض من بعض المنتخبات الاسيوية بعد اعلان غريب عدم خوضه وديات امام منتخبات افريقية بعد لعبه معهم ببطولة امم افريقيا وتتويجه باللقب.

الزمالك يؤجل تحديد قائمة الراحلين فى الموسم الجديد انتظارا لتقرير باتشيكو قررت إدارة نادى الزمالك، تأجيل تحديد قائمة الراحلين عن الفريق فى الموسم الجديد، انتظارًا للتقرير الذى سيقدمه البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى الجديد للأبيض، العائد فى ولاية ثانية لقيادة أبناء ميت عقبة، حيث يتسلم المدير الفنى البرتغالى مهمته بداية من اليوم، الإثنين، بعد وصوله فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، إلى القاهرة،

الكرة فى ملعب فايلر.. الأهلى يوافق على 3 شروط لاستمراره حتى نهاية أفريقيا أنهى مسئولو النادى الأهلى كل الحلول واستخدموا كافة الأساليب المتاحة للإبقاء على السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، حتى نهاية بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويعلن الأهلى موقفه النهائى فى ملف فايلر الخميس المقبل، سواء بتحديد عقده لمدة شهر أو فسخ العقد رسمياً وإعلان اسم المدرب الجديد الذى يقود الفريق الفترة المقبلة.

المدرسة الألمانية تُنافس أروابارينا على تدريب الأهلي

دخل أحد المدربين الألمان دائرة اختيارات إدارة الكرة بالنادى الأهلى لخلافة السويسرى رينيه فايلر، والذى تأكد رحيله عن الفريق، سواء فى الأيام القادمة أو بنهاية البطولة الأفريقية، ويميل محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للمدرسة الألمانية، خاصة بعد نجاح أكثر من مدرب ألمانى من قبل مع الفريق الأحمر، وحصر مسئولو الأهلى اختياراتهم فى عدد محدود من المدربين حتى الآن، على رأسهم الأرجنتينى رودولفو أروابارينا، المدير الفنى السابق للوصل الإماراتى، والمدرب الألمانى الذى تتكتم إدارة الأهلى على اسمه.

الإجهاد يضرب أجاى والشيخ ولطفى يشارك بجزء من مران الأهلى بعد تعافيه من كورونا

يخضع ثنائي الأهلي أحمد الشيخ، وجونيور أجايي، لاعبا وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي غدا الثلاثاء؛ بسبب الشكوى من الإجهاد، واكتفى اللاعبان بأداء جلسة تدريبات بدنية واستشفائية في «الجيم»، على هامش المران الصباحي للفريق، والذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي، إن الثنائي لم يشارك في التدريبات الجماعية؛ بسبب شكوى الشيخ من إجهاد عام، بينما يعاني أجايي من الإجهاد العضلي.

المقاولون يعلن قبوله عرض معايشة بلجيكى لهداف 2003 فى إطار دعم الناشئين