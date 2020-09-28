طلعت يوسف يستعين بـ 21 لاعبا فى "المهمة الصعبة" أمام بيراميدز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، على قائمة تضم 21 لاعبا للسفر إلى القاهرة استعداداً لمباراة بيراميدز والمقرر لها غدا الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوى فى الثامنة مساءً، ضمن مباريات الأسبوع الثلاثين والتى يسعى الجهاز الفنى لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده على التقدم فى جدول الدورى.
وتضم قائمة الاتحاد للقاء بيراميدز:
حراس المرمى : محمود الزنفلى، وعمرو خليل.
خط الدفاع : أسامة العزب، ومحمود شعبان، وإسلام جمال، وعمر الميدانى، ومروان النجار، وسيد سالم، وصبرى رحيل.
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور، وهشام محمد ، ومحمد حجى، وكريم الديب، وأحمد راشد، رزاق سيسيه، وأيمن غباشى، وعبد الغنى محمد.
فى الهجوم : خالد قمر، ويوسف حسن، وعادل نيمار.
ويغيب عن الفريق كل من: محمد الصباحى ، و عماد السيد، و احمد رفعت ، ومحمد انور ، و محمود رزق ، ونور السيد ، و انيس سالتو ، ومروان عطيه.
وطالب طلعت يوسف لاعبيه بضرورة نسيان مباراه إنبى الأخيرة والتركيز فى المباراة القادمة لمصلحة جماهير الإتحاد التى شنت هجوم على الجهاز واللاعبين بعد التراجع فى المستوى والنتائج السلبية التى أدت الى فقدان المركز الخامس والمنافسه على المربع الذهبى.
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