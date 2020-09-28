أحمد شوبير من حالم بدخول النادي الأهلي إلى نجم شاشات التلفزيون

شوبير كان يصطحب حذاء وترنج بوما عند تواجده للمرة الأولى في ملعب التتش، حيث لم يكن يصدق نفسه، خاصة أن الحلم بدأ يظهر على أرض الواقع.
الظروف كانت صعبة والمؤشرات كانت تؤكد أن الأهلي لم يكن في حاجة إلى حارس مرمى، خاصة في ظل تواجد كل من إكرامى، وثابت البطل، وعادل عبد المنعم، وأحمد ناجى، ومحسن على شقيق حسن على حارس الترسانة الشهير، وإبراهيم عزت.
وكان يتولى تدريب الفريق الأول "مستر هيديكوتى"، حيث تم استدعاؤه من قبل الدكتور عمرو أبو المجد للمشاركة للمرة الأولى، وقدم أداء جيدا دفع مستر هيديكوتى للإشادة به، وسأله إن كان يلعب في أحد الأندية، فأكد له أنه يلعب في زيوت طنطا، وكان معه عبده البقال وفؤاد شعبان وعوضين وفتحى نصير وعصام عبد المنعم وبعد إجادته طالب على زيور بالذهاب إلى طنطا في اليوم التالى، للحصول على الاستغناء الخاص به، وطالبهم بمنحه 10 جنيهات، حيث قال له وقتها على زيور بعد أن ربت على كتفه أمام الجماهير المتواجدة في المدرجات، إنه سيصبح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر مستقبلًا.
شوبير أسطورة الأهلي نام على "ترابيزة" البينج بونج في النادي، ونزل بعدها في فندق بالعتبة قبل التنسيق على تواجده في استراحة الناشئين بالأهلي، بشرط أن يغادرها قبل حضور العمال والموظفين في الثامنة صباحًا.
بداية شوبير كانت مع الكابتن محمود الجوهرى، وكان الأهلي مرتبطا بمباراة مهمة جدًا أمام مولودية الجزائر، وكان الجوهرى مهتما جدًا باستدعائه من القاهرة، حيث كان مرتبطا بالامتحانات وبعدها سافر إلى الجزائر، ووجد الجوهرى في انتظاره.
وظن أنه سيشارك في المباراة التي كانت صعبة جدا، لكنه أعلن التشكيل والبدلاء وتم استبعاده من قائمة الـ18 حيث كان الأهلي يرتبط بمباراة مع الأوليمبي في الدوري، وكان لدى شوبير امتحان بكالوريوس التعاون، وطالبه الجوهرى بخوض المباراة وشارك بعدها في 7 مباريات حيث جلس إكرامى "احتياطي" وبعدها تم استكمال الدوري دون الدوليين، وشارك في مباراة الأهلي والزمالك الشهيرة 2-2، حيث كان الفارق بين الأهلي والزمالك 8 نقاط وصلت إلى نقطة واحدة، حيث تعرض إكرامى للإصابة في كتفه، في حين تعرض ثابت البطل للإصابة في "قصبة الرجل".
شوبير نجح وتألق وأصبح حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر وتواجد في مقدمة كتيبة الفراعنة في مونديال إيطاليا 90 كما حقق العديد من البطولات المحلية والأفريقية والعربية مع النادي الأهلي، حتى أعلن قرار الاعتزال واتجه بعدها إلى التعليق التليفزيوني قبل اقتحام العمل الإداري والإعلامي حيث يشهد له التاريخ أنه رائد الإعلام الرياضي وبرامج التوك شو الرياضي في مصر، بجانب نجاحاته في عمله داخل اتحاد الكرة في مجلس سمير زاهر بجانب نجاحاته أيضا على المستوى السياسي من خلال عضوية مجلس الشعب وقتها.
شوبير يبقى حدوتة رياضية على أرض مصرية، فهو نموذج من صعد سلم المجد والشهرة والنجومية درجة درجة حتى أصبح أسطورة الإعلام الرياضي المصري وأحد أبرز حراس الكرة المصرية على مدار تاريخها.
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