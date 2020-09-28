هدفان في ربع ساعة .. سموحة يفاجئ حرس الحدود في الشوط الثاني بالدوري

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0، وسط محاولات من لاعبي الفريقين دون أي خطورة على المرمى.
وافتتح حسام حسن أهداف سموحة في الدقيقة 51، قبل أن يسجل ناصر ماهر الهدف الثاني في الدقيقة 67.
وتشهد المباراة سيطرة من جانب فريق سموحة، ووصلت نسبة استحواذه إلى 54% مقابل 46% لحرس الحدود.
وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم سموحة 2-0، ويتبقى 15 دقيقة فقط على نهاية الوقت الأصلي من المباراة.
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