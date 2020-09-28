السلحدار وصبحي يساندان الإسماعيلي أمام فريق طلائع الجيش |صور

حرص الثنائي أدهم السلحدار، مدرب الإسماعيلي السابق، ومحمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق، على التواجد في ملعب جهاز الرياضة لمساندة الإسماعيلي أمام فريق طلائع الجيش في المباراة التي تنطلق بعد قليل لحساب الجولة الثلاثين بمسابقة الدوري المحلي. وحرص سيد السويركى مدرب حراس مرمى الجيش وحارس والدراويش الأسبق على استقبال الفريق وسط أجواء مميزة. وأعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفنى للفريق تشكيل فريقه لملاقاة الجيش فى إطار الجولة الثلاثين بمسابقة الدوري المحلي. وضم التشكيل كلا من حارس مرمى : محمد فوزى خط الدفاع : أحمد أيمن ، محمد عمار ، محمد هاشم ، محمد بيومي . خط الوسط : محمو دونجا ، عمر الوحش ، محمد مخلوف ، عبد الرحمن مجدى ، بيكيتى سيلفا. خط الهجوم : محمد حمدى زكى. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمد مجدى ، نادر رمضان ، محمد صادق ، محمود عبد الله، محمد نصر ، وجيه عبدالحكيم ، احمد مدبولى ، محمد الشامى ، حازم مرسى.

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