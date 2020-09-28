الإسماعيلي يعلن التشكيل الرسمي لمواجهة الجيش في الدوري

أعلن البرازيلي ريكاردو المدير الفنى للفريق تشكيل فريقه لملاقاة الجيش فى إطار الجولة 30 بمسابقة الدوري المحلي. التشكيل ضم كل من:

حارس مرمى.. محمد فوزى

خط الدفاع.. احمد ايمن، محمد عمار، محمد هاشم، محمد بيومي.

خط الوسط .. محمو دونجا، عمر الوحش، محمد مخلوف، عبد الرحمن مجدى، بيكيتى سيلفا.

خط الهجوم .. محمد حمدى زكى.

وعلى مقاعد البدلاء.. محمد مجدى، نادر رمضان، محمد صادق، محمود عبد الله، محمد نصر، وجيه عبدالحكيم، احمد مدبولى، محمد الشامى، حازم مرسى.

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