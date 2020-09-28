رجب عمران وعرفات يقودان هجوم دجلة أمام الإنتاج الحربي

أعلن اليونانى بابا فاسيليو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة تشكيل فريقه لمواجهة الإنتاج الحربي في المباراة التي تنطلق بعد قليل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الممتاز. جاء تشكيل وادي دجلة كالآتى: حراسة المرمى: محمد عبد المنصف خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، محمود مرعي، خالد رضا وإسحق يعقوبو. خط الوسط: محمد رضا، عمرو صالح ومحمد عبد العاطي.الهجوم: محمد هلال، حسام عرفات ورجب عمران.



ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.



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