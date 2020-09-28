الأسمرات تستضيف قرعة مراكز الشباب على مستوى القاهرة غدا

تستضيف المدينة الشبابية والرياضية بحي الاسمرات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة غدًا الثلاثاء الموافق ، في تمام الساعة السادسة مساءً، قرعة دوري مراكز الشباب لكرة القدم (النسخة الثامنة) لموسم 2020\2021 على مستوى محافظة القاهرة

يأتي ذلك في اطار الاعداد والتجهيز لبدء انطلاق المسابقة بحضور السادة أعضاء مجلس الأمناء للمدينة الشبابية والرياضية بالإضافة إلى الدكتور أشرف البجرمي مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة و محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقة القاهرة لكرة القدم و محمود الشربيني رئيس مجلس ادارة منطقة القاهرة لكرة القدم والوكلاء لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة وبعض القيادات من وزارة الشباب والرياضة والمديرين الفنين للفرق المشاركة.

يذكر أنه تم وضع العديد من التعديلات والشروط والضوابط الجديدة، للفرق المشاركة في النسخة الثامنة من دوري مراكز الشباب على مستوى مراكز شباب في جميع محافظات الجمهورية من قِبل اللجنة المنظمة لدوري مراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ويشارك في نسخة هذا العام من دوري مراكز الشباب لكرة القدم 20 مركز شباب بمحافظة القاهرة بالإضافة إلى 4 مراكز شاب مصعدين من النسخة السابعة 2019/2020 وهم( نهضة مصر القديمة، حلوان الجديدة، زهراء مصر القديمة، الأمامين والتونسي، عرب الحصن، المعادي الجديدة، المستقبل بطره، الجزيرة، القاهرة الجديدة، الزاوية الحمرا، منشأة ناصر، الخالدين، السيدة زينب، عزبة النخل، عزبة النصر، مكرم عبيد، الأمل، البساتين، الحبانية، كفر الشرفا، الشرابية، شرق حلوان، المستقبل بالقطامية، بولاق).