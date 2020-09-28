ليفربول يعير حارس مرماه لـ يونيون برلين الألماني

وكان كاريوس قد لعب معارًا في الموسمين الماضيين لصفوف بشكتاش التركي، وخاض معهم 67 مباراة. يذكر أن كاريوس كان الحارس الأساسي لفريق ليفربول حتى نهاية موسم 2017-2018. ويمتلك ليفربول في صفوفه الحارس البرازيلي أليسون بيكر، والإسباني أدريان.

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