نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطر حقيقي يهدد الزمالك ضد الرجاء (تقرير) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت مواجهة الزمالك ضد الجونة والتي تمكن فيها المارد الأبيض من تحقيق الفوز يوم أمس الأحد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أزمة جديدة يعاني منها خط دفاع الأبيض وذلك قبل أيام قليلة من مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي.

وعلى الرغم من إقتناص الزمالك للنقاط الثلاثة إلا أن الجونة الفريق الذي ينافس على البقاء في الدوري والهروب من شبح الهبوط تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف من كرات عرضية فضلاً عن إضاعتهم للكثير من الفرص المحققة.

وفي السطور التالية يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أزمات خط الدفاع الأبيض الأمر الذي يُشكل صداع حقيقي في رأس الجهاز الفني الجديد للبيت الأبيض بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو.

سلاح العرضيات

أولى المشكلات التي ظهرت في لقاء يوم أمس عدم قدرة مدافعي البيت الأبيض على التعامل مع أي من الكرات العرضية والتي نجح لاعبوا الجونة في الإرتقاء لها وهزوا بها شباك جنش في ثلاثة مناسبات.

وعانى الدفاع الأبيض خلال المباريات الماضية من تشتت وعدم التركيز بين الثنائي الونش ومحمود علاء سواء في الكرات الطولية أو الضربات الركنية والثابتة وحدث ذلك في المباريات الأخيرة ضد سموحة والمقاولون العرب وأسوان.

وإستقبلت شباك الفريق الكثير من الأهداف على الرغم من القامة الطويلة التي يتوفر عليها ثنائي قبل الدفاع محمود علاء ومحمود حمدي الونش ما يجعل باتشيكو على موعد مع معالجة تلك المشكلة.

خطر دوري أبطال أفريقيا

يخشى الجمهور الزملكاوي من إستمرار تلك الأخطاء وعدم معالجتها خاصةً قبل المواجهة القوية التي ينتظرها الفريق ضد الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وفي حالة إستمرت الأخطاء الدفاعية في تمركز المدافعين سيكون لاعبوا الرجاء على موعد مع وجبة كروية دسمة في لقاء الذهاب خاصةً بسبب إعتماد لاعبوا الفريق المغربي على الكرات العرضية.

كما يمتلك الفريق المغربي الكثير من العناصر التي تعتبر من العناصر المميزة في ضربات الرأس.

فهل ينجح باتشيكو في معالجة تلك المشكلة ؟