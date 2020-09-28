نسخة سواريز أتلتيكو مدريد تتفوق على برشلونة وليفربول

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني في إظهار إنطلاقته القوية مع الروخيبلانكوس بعد أن تمكن من تسجيل هدفين وصناعة آخر في فوز فريقه على غرناطه 6-1.

وتُعتبر إنطلاقة سواريز ثالث أفضل إنطلاقة للفريق في تاريخ الدوري الإسباني والأفضل منذ عام 1955 حيث لم يحدث وأن فعل البيستوليرو ذلك مع أي من الفرق الأربعة التي لعب لها.

حيث بدأ مع جرونينجن (2006-2007) ومع أياكس (2007-2008 حتى 2010-2011) والريدز ليفربول ( 2011-2012 حتى 2013-2014 ) وأخيراً برشلونة من (2014-2015 حتى 2020).

حيث تاخر إنطلاقة سواريز مع ناديه الأول لستة لقاءات ومع العملاق الهولندي لم يسجل سوى في المباراة الثانية وفي ليفربول نجح البيستوليرو في التسجيل خلال المباراة الخامسة فيما سجل في المباراة السادسة مع برشلونة.

وتعتبر إنطلاقة سواريز مع أتلتيكو مدريد ثاني أفضل بداية موسم في مسيرته بعد تسجيله هاتريك في إنتصار برشلونة على بيتيس موسم 2016-2017 ، كما أن تلك الإنطلاقة جاءت في المرتبة الثالثة