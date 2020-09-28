نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع مدرب روما السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت العديد من التقارير الصحفية المصرية، اقتراب لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر ميلان الإيطالي السابق من تولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، خلفا للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الحالي للأحمر والذي رفض الاستمرار مع القلعة الحمراء.

وقالت شبكة بي إن سبورت :"مصادر مقربة من سباليتي مدرب إنتر السابق تنفي أن يكون قد تلقى عرضًا لتدريب الأهلي، مؤكده أن سباليتي يريد استئناف التدريب في إيطاليا.

وأعلن النادي الأهلي فشل مفاوضاته مع سباليتي قبل تعيين رينيه فايلر مدربًا للأحمر في شهر أغسطس من العام الماضي، نظرًا لوجود أزمة تعاقديه بينه وبين الانتر.

ومن المقرر أن يحسم النادي الأهلي عن موقفه النهائي من بقاء فايلر من عدمه مع الفريق يوم الخميس المقبل، بعد إصراره على السفر في الأول من أكتوبر المقبل دون تقديم أي ضمانات على عودته.