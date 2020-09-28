أستون فيلا يسجل الهدف الثاني في شباك فولهام في 15 دقيقة

تقدم أستون فيلا على حساب نظيره فولهام بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. هدف أستون فيلا الثاني جاء عن طريق هوريهان في الدقيقة 15، من تسديدة أرضية رائعة. ويلعب محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا في مباراة اليوم، فيما يجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء. ويحتل نادي أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولهام صاحب الأرض المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد صفر. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: مارتينيز في خط الدفاع: مينجز - كونسا - تارجيت - كاش في خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - هوريهان - محمود حسن تريزيجيه - جاك جيراليش في خط الهجوم: ويتكينز

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