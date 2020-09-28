موقف أليسون وتياجو من المشاركة مع ليفربول أمام آرسنال

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن أليسون خضع لاختبار بدني وبإمكانه المشاركة اليوم أمام ارسنال.
وأشارت الصحيفة إلى أن ألكانتارا لن يشارك أمام ارسنال اليوم، ليعوضه البرازيلي فابينيو في خط الوسط.
وكانت تقارير صحفية قأشارت إلى احتمالية غياب الثنائي عن مباراة الفريق اليوم أمام ارسنال.
ويلاقي نادي ليفربول ارسنال في تمام التاسعة مساء اليوم في ختام الجولة الثالثة من البريميرليج.
يذكر أن نادي ليفربول فاز في الجولة الأولى على ليدز يونايتد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فيما فاز في الجولة الثانية على نظيره تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.
وفاز ارسنال في الجولة الأولى على فولهام بثلاثية نظيفة، ليفوز بعدها في الجولة الثانية على جاره اللندني وست هام بهدفين مقابل هدف.
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