نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعادل عرب الرمل مع ميت خلف 2-2وديا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي عرب الرمل، مع نظيرة فريق ميت خلف، بهدفين لكل منهما، خلال المواجهة الودية التي أقيمت الإثنين، بملعب العرب، استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثالث.
شه الشوط الأول، تقدم عرب الرمل، بهدفين، لهدف، سجلهما محمد ديكو، ومحمد حسني، من ركلة جزاء، وسجل لميت خلف أحمد اوسة.
وفي الشوط الثاني، احرز ميت خلف هدف التعادل عن طريق اللاعب محمد غازي، وأدار اللقاء الحكم اسلام عمرو.
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