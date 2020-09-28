نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دجلة يدك شباك الإنتاج الحربي برباعية في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنتهى الشوط الأول من مباراة وادي دجلة ضد طلائع الجيش بتقدم رفقاء محمد هلال بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي تقام على ارضية ملعب إستاد الأهلي لحساب مباريات الجولة الثلاثين من الدوري المصري الممتاز.

افتتح رفيق كابو رباعية دجلة في الدقيقة الرابعة قبل أن ينجح محمد هلال في إضافة الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة والعشرين من ركلة جزاء تم إحتسابها بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو المساعد " var "

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين تمكن التونسي كابو من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه قبل أن يُكمل الثلاثية الشخصية " هاتريك " ورباعية وادي دجلة في الدقيقة الأربعين.

يُذكر أن اليوناني بابا فاسيليو كان قد أجرى بعض التعديلات على التشكيل الأساسي للفريق بوجود كابو أساسياً على حساب حسام عرفات الذي تواجد على مقاعد البدلاء.

ويحتل الإنتاج الحربي قبل المباراة المركز العاشر برصيد 34 نقطة فيما يحتل دجلة المركز السادس عشر برصيد 28 نقطة.