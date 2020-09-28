شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب ثنائى سلة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مسئولو نادى الزمالك في مفاوضات رسمية مع نظرائهم بنادى الجزيرة، يطلبون ضم الثنائى عمر طارق، وعمرو الجندى، لتدعيم صفوف فريق كرة السلة في الموسم الجديد، وأرسل مسئولو النادى الأبيض فاكسًا رسميًا يطلبون فيه التعاقد مع الثنائى خلال الفترة الجارية، بعد أن انتهت منافسات الموسم، وكشف مصدر عن أن الزمالك عرض في الفاكس مبلغ 5 ملايين جنيه نظير ضم الثنائى، بخلاف قيمة العقد السنوي للاعبين.

ودخل عمر طارق لاعب فريق كرة السلة بنادي الجزيرة دائرة اهتمام مسئولى قطاع السلة فى الأهلى لتدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل بعد فشل المفاوضات التي تم فتحها مع عاصم مرعى المحترف بصفوف بروس بامبيرج الألماني، خاصة أن الفريق الأحمر خسر 3 بطولات الموسم الحالي هى دورى المرتبط وكأس مصر ودورى السوبر على يد الاتحاد السكندرى.

يذكر أن عمر طارق كان لاعبًا في صفوف الجزيرة، قبل رحلة الاحتراف بدورى الجامعات الأمريكية، وبعد عودته وقع لنادى الزمالك، ولكن الجزيرة طالب بتطبيق اللائحة والتي تنص على عودة اللاعب إلى ناديه الأصلى، وتقدم بشكوى في اتحاد اللعبة، وحسمت لجنة شئون اللاعبين الأمر بعودة اللاعب الى ناديه قبل الاحتراف، وبالفعل عاد إلى الجزيرة.