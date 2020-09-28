شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير المصري لدى المغرب أشرف إبراهيم أن نادى الزمالك حدد موعد وصول الفريق إلى المغرب لخوض مباراة الرجاء البيضاوي، فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا، حيث سيلتقى الفريق الأبيض مع نظيره المغربى فى لقاء الذهاب، يوم 18 من شهر أكتوبر القادم، فى إطار ذلك الدور على أن يقام لقاء الإياب فى مصر يوم 24 من الشهر ذاته.
أضاف أشرف إبراهيم خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك الفضائية: "الزمالك سيصل إلى المغرب يوم 13 أكتوبر المقبل استعدادا للمباراة المرتقبة أمام الرجاء البيضاوي.. ولدينا تواصل مع مسئولي الزمالك من الموسم الماضي بعدما لعب في الكونفدرالية 3 مرات، النادي يفاضل بين فندقين للإقامة فيما بينهم أحدهما خارج المدينة بمسافة قليلة، بينما ملعب التدريب سيتحدد وفق اختيار الفندق وبالتنسيق مع الاتحاد المغربي والسفارة المصرية".
وتابع السفير المصرى: "من الصعب تواجد جمهور في مباراة الرجاء ضد الزمالك بسبب ظروف كورونا، توجد حالة طوارئ صحية في المغرب ويمنع تواجد 20 فرداً ويوم 9 أكتوبر سيتم تحديد حالة الطوارئ من عدمه"، وعن توقعاته للمباراة أكد أشرف إبراهيم: "الزمالك والرجاء عارفين بعض كويس وحافظين مصادر قوتهم وضعفهم لكني متفائل بالأبيض لأنه استطاع في المباريات الثلاث أن يحقق الفوز والتعادل في مباراتين بينما خسر مباراة واحدة بعدها توج باللقب من برج العرب".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزمالك يصل المغرب 13 أكتوبر استعدادا لمواجهة الرجاء المغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اليوم السابع وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.