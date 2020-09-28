شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد معرض المشغولات اليدوية لأبناء المحافظات الحدودية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة معرض المشغولات اليدوية لابناء المحافظات الحدودية بمقر وزارة الرياضة بحضور محافظ مرسى مطروح و جنوب سيناء بالاضافة الى نائبة وزيرة السياحة.

والتقط شباب المحافظات المشاركين فى المعرض الصور التذكارية مع وزير الرياضة بعد ان تفقد المعرض والمنتجات التى صنعها الشباب يدويا جاء ذلك على هامش الاحتفالية التى يشهدها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والخاصة بلقاء ابناء المحافظات الحدودية بحضور اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للمناطق النائية و الحدودية وعدد من السادة الوزراء والمحافظين .

وكان وزير الرياضة كشف عن تقديم كامل الدعم الى مؤمن زكريا لاعب الأهلى ، في أزمته الصحية ، و الموافقة على كافة الاجراءات التي يتخذها مجلس إدارة النادى الأهلى ، بخلاف الدعم المالى للاعب قائلا : قائلا : اى إجراءات من النادى تخص دعم مؤمن زكريا موافقون عليها "

كرم الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، منظمى حفل قرعة بطولة العالم لليد مصر 2021، وأعرب الوزير عن خالص الشكر والتقدير لمنظمى ومقدمى حفل قرعة البطولة والذى شهدت ردود أفعال عالمية موجها رسالة حب للموسيقار عمرو خيرت على إبداعاته فى القرعة.