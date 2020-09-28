شكرا لقرائتكم خبر عن فوز هليوبوليس والشمس فى دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيمت على مدار اليوم الأثنين ، مواجهات مهمة فى إطار الجولة الثانية بدورى كرة اليد المرتبط بالمحترفين مواليد 2002 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية، حيث شهدت المجموعة الأولى ،فوز كلا من ، هليوبوليس على بترول اسيوط بنتيجة 35 /20 و الجزيرة على أسيوط الرياضى بنتيجة 31/24 ، بينما شهدت المجموعة الثانية فوز كلا من، أصحاب الجياد على بورسعيد 28 / 26 . والشمس على الأوليمبى 27 / 24 ، فيما تقام الجولة الثالثة يوم 3 أكتوبر المقبل.

وأخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.