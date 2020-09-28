شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم سموحة فى دورى محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 33 / 27 فى إطار المباراة المؤجلة من الجولة الأولى التى أقيمت أمس بدورى المحترفين الكبار للموسم المحلى 2020 / 2021، وشهدت الجولة الأولى على صعيد المجموعة الأولى أمس، هليوبوليس على أسيوط الرياضى بنتيجة 19/24 والجزيرة على بترول أسيوط بنتيجة 17/30 وسموحة على حدائق الأهرام بنتيجة 24/28، أما المجموعة الثانية، فشهدت فوز كل من سبورتنج على بورسعيد بنتيجة 24/35 والأولمبى على المعادى بنتيجة 22/24 والبنك الأهلى على الشمس بنتيجه 20/23.

أخطر مسئولو اتحاد اليد، برئاسة هشام نصر، الأندية بالتعميم على اللاعبين بعدم استخدام غرف خلع الملابس أثناء استئناف المنافسات والالتزام بالحضور إلى المباريات بملابس اللعب بشكل مباشر كاجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأعطى اتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، أحقية لأطباء الأندية والمرافقين باستبعاد أى لاعب مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا قبل المباراة حال عودة النشاط دون اعتراض الأندية على ذلك، كما طلب مسئولو اتحاد كرة اليد من الأندية والهيئات التابعة للاتحاد بضرورة اعتماد الاختبارات الطبية والمسحات قبل انطلاق المنافسات من كل ناد وهيئة، يأتى ذلك فى ظل حرص الاتحاد على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية للحماية من انتشار الفيروس.

كما حدد مسئولو اتحاد كرة اليد، برئاسة هشام نصر، 20 فردا كحد أقصى مرافقا لكل ناد فى المباريات، وذلك لتطبيق التباعد الاجتماعى لحماية اللاعبين واللاعبات والأجهزة الفنية وأسرة اللعبة من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.