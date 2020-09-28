تريزيجيه أساسيا.. أستون فيلا يتقدم على فولهام بهدفين في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

تقدم أستون فيلا على فولهام بهدفين نظيفين في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف أستون فيلا الأول جاء عن طريق جاك جيراليش في الدقيقة الرابعة من متابعة للكرة الرائعة التي أرسلها زميله ماكجين.

وجاء الهدف الثاني عن طريق هوريهان في الدقيقة 15، من تسديدة أرضية رائعة.

ويلعب محترفنا المصري محمود حسن تريزيجيه أساسيًا مع أستون فيلا في مباراة اليوم، فيما يجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.

ويحتل نادي أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط، فيما يحتل فولهام صاحب الأرض المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد صفر. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارتينيز