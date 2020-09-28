حراسة المرمي: محمود الزنفلي وعمرو خليل .
خط الدفاع: أسامة العزب ، محمود شعبان ، وإسلام جمال ، وعمر الميداني ، ومروان النجار ، وسيد سالم ، وصبري رحيل .
خط الوسط: أحمد نبيل مانجا ، خالد الغندور ، هشام محمد ، محمد حجي ، كريم الديب ، وأحمد راشد، رزاق سيسه ، وأيمن غباشي وعبد الغني محمد .
الهجوم : خالد قمر ، يوسف حسن ، عادل نيمار .
ويغيب عن الفريق كل من :" محمد الصباحي ، وعماد السيد، وأحمد رفعت ، ومحمد أنور ، ومحمود رزق ، ونور السيد ومروان عطية بالإضافة إلي أنيس سالتو بعد فسخ التعاقد معه .
وطالب طلعت يوسف لاعبي الفريق بالتركيز الجيد في المباراة القادمة من أجل تحقيق الفوز وإسعاد جماهير زعيم الثغر .
ويأمل طلعت يوسف في تحقيق الفوز على منافسه نادي بيراميدز والحصول على ثلاثة نقاط من أجل التواجد للعودة في المركز الخامس من جديد والعودة إلي المنافسة في المربع الذهبي من جديد .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعرف على قائمة الاتحاد السكندري لمواجهة بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.