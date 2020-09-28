خاص.. سيناريو الساعات الأخيرة في مفاوضات الأهلي وفايلر.. والخطيب يستقر على رحيله

كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي، أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم سوف يغادر القاهرة في الساعات الأولي من صباح الخميس.

ومن المقرر أن يقود فايلر المران الأخير غدًا باستاد مختار التتش قبل أن يعلن قائمة من 20 لاعبًا للدخول بهم في معسكر مغلق ليلة المباراة.

وستكون مواجهة الترسانة المقرر لها بعد غد الأربعاء في دور الـ16 لمسابقة كأس مصر هي الأخيرة فايلر بالقاهرة.

وفجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل حول السويسري رينيه فايلر الذي قدم اقتراحين للإدارة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت المصادر إن فايلر طلب السفر فجر الخميس على أن يقضي إجازة خمسة أيام فقط ويعود بعدها لقيادة الفريق في مباريات دوري أفريقيا ولكن دون اي ضمانات للعودة وهو ما رفضته لجنة التخطيط.

وأضافت المصادر أن فايلر عرض أيضًا تعديل بند الرحيل وترحيله لما بعد بطولة أفريقيا شريطة أن يحصل على 4 أيام إجازة كل شهرين دون الالتزام بأجندة مباريات الفريق وهو ما رفضته لجنة التخطيط أيضًا وتم الاستقرار علي رحيله بشكل نهائي.