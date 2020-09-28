محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام أرسنال في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لملاقاة أرسنال في قمة الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء التشكيل كالآتي: في حراسة المرمى: أليسون بيكر خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون خط الوسط: فابينيو - جيني فينالدوم - نابي كيتا خط الهجوم: محمد صلاح - ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو وتقام المباراة في تمام التاسعة مساءً على ملعب أنفيلد رود معقل فريق ليفربول.

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