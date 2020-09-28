لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال.. الزمالك يحدد 13 أكتوبر موعدا للسفر إلى المغرب

حدد مسئولو نادي الزمالك يوم ١٣ أكتوبر المقبل موعدا لسفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم إلى المغرب استعدادا لخوض لقاء الرجاء المغربي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام في الثامن عشر من الشهر المقبل.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للفريق الأبيض أن النادي أنهى الترتيبات الخاصة بالسفر خلال الفترة الماضية على أن تسافر البعثة على متن طائرة خاصة.



وأضاف أنه سيتم اطلاع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض على كافة التفاصيل الخاصة بسفر الفريق الأبيض إلى المغرب.