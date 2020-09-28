باتشيكو يوقع عقد تدريب الزمالك

كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء. وذلك استعدادا لمباراة المصري المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وأدى اللاعبون الذين شاركوا بصورة اساسية في مباراة الجونة تدريبات استشفائية حتى لا يتعرضوا للإجهاد في ظل ضغط المباريات في الفترة الحالية بمسابقة الدوري. وأدى باقي اللاعبين تدريبات قوية تحت إشراف الجهاز الفني استعدادا للقاء المصري المرتقب والذي سيقام باستاد برج العرب.

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