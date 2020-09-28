ميركاتو ألعاب الصالات .. الأهلي يدعم يد وسلة الرجال والسيدات بـ7 صفقات

أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالأهلي، التعاقد مع كل من سلوى هارون ورنا نبيل، لاعبتي ناديي الزهور وسبورتنج على التوالي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات السلة، بداية من الموسم الجديد.

وأكد عبد القادر لموقع النادي، أن اللاعبتين وقعتا على عقود الانتقال إلى صفوف سيدات السلة بالأهلي لدعم صفوف الفريق في الموسم الجديد، وحصد البطولات، موضحا أنهما تتميزان بالموهبة الكبيرة وتعدان إضافة قوية للفريق في المرحلة القادمة.

و تم الإعلان عن صفقتي ثنائي هليوبوليس، نهى أسامة شتا، وفريدة وائل، لتدعيم صفوف الفريق الأول لسيدات السلة.

وكشف عبد القادر، عن ضم أسامة الجزيري، لاعب المنتخب التونسي لكرة اليد، بداية من الموسم الجديد، قادمًا من الترجي التونسي.

ووقع الجزيري على عقود الانضمام إلى الفريق الأول لكرة اليد بالنادي، في حضور ياسر الرملي، رئيس جهاز كرة اليد "رجال"، بعد أن وصل إلى القاهرة مساء أمس الأحد، على أن ينتظم في تدريبات الفريق الجماعية.

وحصل الأهلي على توقيع ثنائي الجزيرة لكرة السلة رجال عمرو الجندي وعمر طارق، ومن المنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي في غضون الساعات المقبلة.