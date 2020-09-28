نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس بيراميدز.. نادي مصري آخر يتواصل مع إيهاب جلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت إدارة نادي السكندري مع إيهاب جلال المدير الفني السابق لفريق مصر للمقاصة، لتدريب الفريق الفترة المقبلة خلفا لطلعت يوسف والذي ينتهي عقده مع الاخضر بنهاية الموسم الجاري.

وأعلن طلعت يوسف أن الموسم الحالي هو موسمه الأخير مع الاتحاد، الذي يتزامن مع انتهاء عقده مع زعيم الثغر.

وبدا مسؤولي زعيم الثغر في البحث عن مدرب جديد و تواصلوا مع إيهاب جلال، وطلب الأخير مهلة للتفكير قبل إبداء رأيه في العرض.

يذكر أن إيهاب جلال بدأ في المقاصة حتي صيف 2017، ثم انتل الي إنبي، ثم الزمالك، والمصري، وأخيرا ولايته الثانية في مصر للمقاصة.

وتقدم جلال باستقالته من تدريب مصر للمقاصة الأسبوع الماضي، بعد 6 أشهر من عودته للفريق، وقدم معهم مستويات مميزة، وأشارت الي إقترابه من تدريب نادي بيراميدز.