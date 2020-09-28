آرتيتا يعلن تشكيل آرسنال لمواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي.. النني احتياطيًا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاسباني مايكل آرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال عن التشكيل الرسمي لفريقه الذي سيواجه نظيره ليفربول بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الاثنين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول. وجاءت تشكيلة أرسنال الرسمية للمباراة كالتالي: حراسة المرمي: لينو. خط الدفاع: لويز، بيرلين، هولدينج، تيريني. خط الوسط: تشاكا، النني، نيلز. خط الهجوم: لاكازيت، اوبامبيج، ويليان.

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